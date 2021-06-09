شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى مدير أعمال مصطفى فهمى فى مسلسل "الحرير المخملى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان سامى مغاورى ضمن أحداث مسلسل "الحرير المخملى" مدير أعمال بطل العمل الفنان مصطفى فهمى الذى يظهر فيه بشخصية مسئول كبير، وذلك خلال فترة التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها، وانتهى مغاورى من تصوير عدد كبير من مشاهده بالعمل، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.

وشارك مغاورى في موسم رمضان الماضى في مسلسل "أحسن أب" وجسد دور الفنان على ربيع، والتي تدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، حول اللص مختار الذي يفشل في الكثير من محاولات السرقة، ويحاول مواجهة بخل والده، وبمحض الصدفة يكتشف مسابقة أحسن أب التي تتجاوز جائزتها 300 ألف دولار، لينتحل شخصية مدرس تاريخ ولديه ابن يدعى مدثر، للانضمام لها، وذلك عبر العديد من المفارقات الكوميدية.