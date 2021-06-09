صور| أسما شريف منير تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المذيعة أسما شريف منير مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "أسما" في الصور بملابس أنيقة، وعلقت : "درجات الأخضر بقت بتهديني جدا، وخلتني أشوف الطبيعة بعين تانية خالص".

جدير بالذكر أن أسما شريف منير، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، وكتبت عبر "ستوري إنستجرام": "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب، بكل احترام، ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم، إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".