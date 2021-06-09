تصليب وبكاء.. شاهد رعب اللبنانية يومي من إبرة اللقاح!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 02:44 صباحاً - شاركت الفاشينيستا اللبنانية يمنى خوري، الملقبة بالدكتورة يومي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة تلقيها لقاح فيروس كورونا.

وظهرت يومي, في الفيديو، في حالة من الرعب بدأت بالتصليب والبكاء وصولا الى طلب “كرة الضغط” قبل ان تهدأ بعد نحو دقيقة من التردد والخوف وتأخذ اللقاح.

وقد اثار الفيديو سخرية المتابعين خاصة انها من تحمل لقب دكتورة حيث كتب احدهم: “يبغا ليها كف كان تركد وش خلت للجهال اثبتي عشان تعطيك الأبر” وقال اخر “يعني ولامره اخذت ابرة فيلر والا بوتكس

”.

يذكر انها ليست المرة الاولى التي تظهر فيها يومي بهذا الشكل، فسبق ان ظهرت في مقطع مشابه للحظة سحب عينة دم منها.