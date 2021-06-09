هل تستطيعون معرفة هوية هذه الطفلة مع شقيقها ؟..من أشهر الفنانات المصريات

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 02:44 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة مع شقيقها وتبلغ من العمر عامين تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها بتلك المرحلة العمرية.

انها الفنانة الشابة “إنجي وجدان” التى نشرت صورة قديمة تعود إلى زمن طفولتها، أثارت التساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بدا أنها التُقطت وهي في سنوات عمرها الأولى ولفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وقارن هؤلاء بين شكلها في الماضي الحاضر ورأى معظمهم أنها تغيرت إلى حد كبير.

صورة من طفولة الفنانة المصرية ” إنجي وجدان” مع شقيقها

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في سياقٍ آخر، أعلنت الفنانة إنجي وجدان تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد، ونشرت «وجدان» صورة لها قبل تلقي اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “مستنية التطعيم”، وظهرت إنجي في الصورة مرتدية “كمامة” وفقًا للإجراءات الاحترازية.

ومؤخرًا هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الفنانة إنجي وجدان، واتهمتها بالتفاهة والسطحية وأنها “جاهلة”، مشيرة إلى أنه من العيب ومن غير اللائق أن تصفها بهذه الصفات وهي في سن أبنائها.

من جانبها، ردت إنجي وجدان على ما قالته ريهام سعيد، خلال تصريح حديث لها، موضحةً أن ريهام سعيد غير مدركة لما تقوله وهي أعقل من أن ترد عليها ولن تدخل في خلافات معها عبر “السوشيال ميديا”، حتى لا تعطي للأمر قيمة أو حجماً أكبر منه.

يُذكر أن حرب التصريحات بين إنجي وجدان وريهام سعيد، بدأت عندما انتقدت الأولى الأخيرة، على خلفية حديثها عن مرضى السمنة، تلك الأزمة التي تعرضت ريهام بسببها للإيقاف والمنع من الظهور في الإعلام.

يُشار إلى أن أخر أعمال الفنانة إنجي وجدان “مسلسل واكلينها والعة” الجزء الثاني مع عدد من النجوم الشباب منهم: شريف رمزي، مي سليم، ياسر الطوبجي، وخالد عليش وغيرهم.

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