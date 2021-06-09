بعد اعتزال واختفاء لسنوات.. أحدث “سيلفي” لـ شمس البارودي وزوجها حسن يوسف! (شاهدها هنا)

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 02:44 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة، وعدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة للفنان القدير حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي بعد غياب سنوات طويلة بعيدًا عن الظهور والاضواء.

وظهرت الفنان حسن يوسف مع زوجته شمس البارودي خلال تلك الصورة التي التقطها الأخيره على طريقة «السيلفي»، مرتدية حجابها، وتصدرت الفنانة المعتزلة وزوجها الكثير من صفحات السوشيال ميديا، بعد أن تم تداول تلك الصورة على نطاقٍ واسع، ولم يعرف مصدرها بعد أو في حال كانت مسربة من أحد ما.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل محبي الفنانة المعتزلة، مشدين بجمالها بهذه المرحلة العمرية، رغم مرور الزمن، مؤكدين أن ملامحها لم تختلف كثيرًا عن ملامحها فترة الشباب.

وكان آخر ظهور للفنانة المعتزلة شمس البارودي عندما تعرضت، لشائعة تفيد بعودتها للوسط الفني، بعد خلعها النقاب والاكتفاء بالحجاب، خاصة بعد خلع عدد من الفنانات الحجاب وعودتهن للأضواء، لترد بنفي تلك الشائعات المنتشرة.

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يُذكر أن الفنانة المعتزلة شمس البارودي مصرية من أصول سورية، من مواليد عام 1945، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية لمدة عامين ونصف العام، ثم بدأت حياتها الفنية في مطلع الستينيات، وكانت لا تزال تستخدم اسمها الحقيقي (شمس الملوك)، لكن سرعان ما غيرت اسم شهرتها ليكون (شمس البارودي) على اسم عائلتها.

وتعددت بعد ذلك أدوار شمس البارودي في السينما والتي جعلت منها أيقونة من أيقونات اﻹغراء في تاريخ السينما المصرية، ومن الأفلام التي شاركت فيها: (حمام الملاطيلي، المتعة والعذاب، شارع الملاهي).

كانت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ركنًا رئيسيًا كذلك في الأفلام التي أخرجها زوجها الممثل حسن يوسف، ومن بينها (الجبان والحب، القطط السمان، اثنين على الطريق).

وقررت شمس البارودي في منتصف الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة، كما تبرأت من جميع الأعمال التي شاركت فيها قائلة: «ذنب الأفلام التي شاركت بها في رقبة منتجها».

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