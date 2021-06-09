شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى لـ لميس الحديدى: أتمنى تقديم جزء ثان من فيلم "يا دنيا يا غرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ليلى علوى إنها لم تشعر بالاختلاف فى عملها مع الجيل الجديد من الشباب مقارنة بالأجيال السابقة التى عملت معها، قائلة: "ماحستش باختلاف لأننا كنا بنشتغل طول الوقت، وفريق عمل فيلم (ماما حامل) لذاذ أوى سواء حمدى المرغنى أو محمد سلام هما أصحاب وبينهم تفاصيل كثيرة، وطول الوقت لما بسمع منهم حاجة بستمتع بيها".

وأضافت أثناء استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة on، أنها كانت مبسوطة بتجربة تقديم الـ5 حلقات من خلال مسلسل "ست الهوانم"، التى قدمته قبل موسم رمضان الماضى، وتتمنى أن تكرر التجربة وتعود السباعيات.



ليلى علوى

وأكدت ليلى علوى أن المواسم الدرامية ليست قاصرة على السباق الرمضانى قائلة: "صحيح سيزون رمضان جميل لكن فكرة النجاحات خارج سياق رمضان موجودة منذ الثمانينيات، وكان فيه أعمال بتعرض خارج رمضان بتعمل رمضان لوحدها ونلاقى الشوارع فضيت". وأشارت إلى أنها تتمنى تقديم جزء ثان من فيلم "يا دنيا يا غرامى" التى قدمته مع الفنانة إلهام شاهين وهالة صدقى، وحقق نجاحا كبيرا فى السينمات وقت عرضه، وتناول قصة جديدة، مضيفة: "ما زال الفيلم عايش مع الناس إلى وقتنا هذا"، مؤكدة أن الفيلم مكتوب ولا تعلم مصيره .



ليلى علوى ولميس الحديدى

يذكر أن ليلى علوى تجسد فى فيلم "ماما حامل" دور أم للفنانين حمدى المرغنى ومحمد سلام، وتدخل فى قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى فى إطار من الكوميديا الاجتماعية.

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح، وهدى الأتربى، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.