شكرا لقرائتكم خبر عن أبرم أندرسون ينضم لفريق عمل فيلم John Wick: Chapter 4 بطولة كيانو ريفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل أبرم أندرسون إلى فريق أبطال فيلم John Wick: Chapter 4، أمام الممثل كيانو ريفز، العمل من إنتاج شركة Lionsgate، ينضم أندرسون إلى دوني ين الذي انضم مؤخرًا، مع البطلة رينا ساوياما في الفيلم الجديد، الذي سيخرجه تشاد ستاهلسكي من سيناريو وتأليف شاي هاتن ومايكل فينش.

على أن يبدأ تصوير فيلم John Wick: Chapter 4، خلال الصيف المقبل، في عدة مواقع منها فرنسا وألمانيا واليابان، ولم تكشف أي معلومات حول دور ساواياما بعد، ولدت ساواياما في اليابان وترعرعت في شمال لندن، وبدأت تاريخها الفني في البوب، منذ وجودها بـ جامعة كامبريدج حيث درست السياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع.

وكانت قد أعلنت شركة Lionsgate تأجيل الجزء الرابع من سلسلة John Wick ، لـ أكثر من عام من تاريخ طرحه الأصلي، على أن يطرح فى 27 مايو من عام 2022، بدلا من 21 مايو من هذا العام 2021، الذى أعلنت عنه Lionsgate العام الماضي بعد الافتتاح القوي لـ الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح تحت اسم ، "John Wick: Chapter 3 - Parabellum"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، وذلك بسبب فيروس كورونا الذى أدى إلى إعادة جدولة الأعمال السينمائية بسبب توقف العمل فى المجال السينمائى.

وكان قد حقق الجزء الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح تحت اسم ، "John Wick: Chapter 3 – Parabellum"، إيرادات وصلت إلى 326 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد أن طرح يوم 15 مايو من العام الماضى.

وتدور أحداث الجزء الجديد حول محاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.