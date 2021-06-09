شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى لـ ميس الحديدى: شريف دسوقى شخص متميز منفرد بكاركتر خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ليلى علوى إنها بالرغم أدائها لأعمال كثيرة خلال الفترة الماضية ورغم قلقها الدائم من فيروس كورونا إلا أنه ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، كاشفة خلال لقائها برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أنها دائما ترتدى الكمامة ولا تصافح زملاءها قائلة: "بحب كل الناس بس مش عارفة أسلم ودائماً ماشية بالمسك والكحول.. وبقول يا رب احمى".

وتابعت: الحمد لله ربنا استجاب لا الفيلم (ماما حامل) ولا المسلسل (ست الهوانم) حد اتصاب بالفيروس من فريق العمل فى كل هذه الأعمال".

وتعليقاً على الظهور الخاص للفنان شريف دسوقى فى فيلم "ماما حامل" قالت: "أنا بحبه جداً ربنا يشفيه، كاركتر مميز جدا، من أول الناس التى صفقت له فى فيلمه فى مهرجان القاهرة والذى حصل على جائزة عنه، والصراحة هو شخص غير معتاد فى تمثيله وكوميديته ليه طابع غير معتاد".

وحول تاثير السوشيال ميديا على حياة الفنان ومدى تاثير التريند على جودة الفنان، خاصة فى الفنانات قالت ليلى علوى: "أنا بحب السوشيال ميديا بطريقتى، أنا يعنى لما بشوف فستان حلو أو حاجة حلوة بتعجبنى لكن مقتنعة إن ده مالوش دعوة بالممثل أو المطرب".

ورداً على سؤال لميس الحديدى حول أن الجيل الجديد من الفنانين والفنانات تحولت السوشيال ميديا بالنسبة لهم لعرض أزياء تخص الملابس والشنط وغيرها قالت: "يعنى موجودة الظاهرة بس فى ناس فى الجيل الجديد شاطرين وملفتين للنظر".

وأشادت علوى بالفنان الشاب أدم الشرقاوى الذى ظهر فى مسلسل لعبة نيوتن قائلة: "مش معقول كان تلقائى هايل وطبيعى جداً".

وأجابت ليلى علوى على سؤال الإعلامية لميس الحديدى الذى وجهته لها قائلة: "حاسة إن فيه تغيير فى الوسط الفنى فى الناس"، موجهة رسالة لوم قائلة: " بدون زعل.. أنا شخصياً كفنانة ماعرفش أنام مستريحة إلا وشغلى اليوم التانى جاهز زى أيام المدرسة بنعمل الواجب وغير ذلك".