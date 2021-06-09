أنغام أنيقة ولاميتا فرنجية بإطلالة كلاسيكية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أنغام

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيهامرتدية "برنيطة"..

رامز أمير

نشر الفنان رامز أمير صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال في أحدث ظهور له.

رزان مغربي

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام "حمام السباحة".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية من داخل سيارتها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أني من أحدث ظهور لها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحمل في يدها "غزل البنات".

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، من أحدث ظهور لها.