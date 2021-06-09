شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: فيلم المغتصبون نقطة تحول فى مشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ليلى علوى إن هناك عددا من الوجوه الشابة التى لفتت انتباهها فى موسم رمضان الماضى، منهم الفنان آدم الشرقاوى الذى شارك في مسلسل لعبة نيوتن مع الفنانة منى زكى، ووصفته بأنه فنان هايل ومتمكن من نفسه، وهذا يرجع إلى المخرج الذى يسيطر على العمل.

وأضافت أثناء استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة on أن سبب غيابها عن الأعمال الفنية بسبب عدم ملاءمة النصوص التي تعرض عليها، لأنها طول الوقت تحب تقديم الجديد والمختلف، وهذا سبب نجاحها منذ بداية مشوارها الفني الملىء بالأعمال المهمة.

وأشارت إلى أنه من الأفلام التى لم تتردد على موافقتها "ماما حامل"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"إنذار بالطاعة" الذى أحدث ضجة كبيرة في السينمات أثناء عرضه، لأنه حمل قضية شائكة وما زالت موجودة فى حياتنا حتى الآن، وأيضا فيلم "المغتصبون" والذى كان علامة مهمة ونقطة تحول فى مشوارى الفنى.

يذكر أن ليلى علوي تجسد فى فيلم "ماما حامل" دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى فى إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربى".

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.