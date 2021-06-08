شاهدوا كيف أصبح مصطفى زماني بعد مرور 13 عاماً من عرض مسلسل يوسف الصدّيق.. صور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 11:57 مساءً - بعد سنواتٍ طويلة بعيدًا عن الأضواء، إلا أن الممثل الإيرانى “مصطفى زماني” الشهير بـ يوزرسيف مازال حاضرًا بقوة في ذاكرة شريحة كبيرة من الجمهور العربي، بعد تقديم أنجح أعماله من خلال أداء شخصية «نبى الله يوسف» في مسسل يوسف الصديق مع عدد كبير من النجوم الإيرانيين .

وعلي امتداد الأيام القليلة الماضية تناقلت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة وعدد من المواقع الإخبارية المتخصصة بنشر أخبار النجوم والفنانين، صور شهدت أحدث ظهور للفنان مصطفى زماني، من كواليس تحضير أحدث أفلامه السينمائية، وقد تغير شكله تمامًا، وكان قد نشر تلك الصور عبر حسابه الخاص بموقع “إنستجرام“.

يعتبر المسلسل الإيراني يوسف الصديق واحد من المسلسلات التى ذاع صيتها بشكل كبير فى أنحاء العالم، نظراً لتناول أحداثه قصة نبي الله يوسف، والذى عرض تحديداً في عام 2009 وأثار جدلاً واسعاً فى مصر تحديداً لما يتناول من أحداث تاريخية هاجمها كثيرين أكدوا أن ما به لا يعدو كونه إسرائيليات أكثر من كونه حقائق مثبتة.

إلى جانب فتوي الأزهر الذى ندد به وأكد تحريم تجسيد الأنبياء رافضًا عرضه فى مصر، ورغم كل ذلك إلا أن العمل الذى مر عليه نحو 13 عامًا قد نجح بشكل كبير بل وصار بطله محل اهتمام كبير تجلى مع شائعة وفاته التي انطلقت على السوشيال ميديا فى وقت سابق.

بطل المسلسل مصطفى زماني الذى لم ينل شهرة كبيرة بعدها، واعتبره البعض مصابًا بلعنة بطولة المسلسل الواحد، ويعتبره كثيرون أنه من أوسم الرجال فى العالم، وهو ما أهله بالتأكيد للعب الدور التاريخي لشخصية نبي الله يوسف فى العمل، مثلما يظهر خلال الصور السابقة من كواليس آخر افلامه السينمائيه، بعيداً عن الإطار التاريخي للمسلسل.

يُذكر عن مصطفى زماني أنه ممثل إيراني، من مواليد يوم 20 يونيو عام 1982 بمدينة فريدون كنار، بـ إيران وقد بدأ التمثيل لأول مرة في مسلسل (يوسف الصديق) عام 2009، حيث قدم شخصية النبي يوسف عليه السلام، وحقق له هذا الدور شهرة واسعة، ليشارك بعدها في عدة أعمال من أبرزها فيلم (goodbye baghdad) عام 2010 وآخر أفلامه السينمائيه كان بعنوان “بدون قرار قبلى”.

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