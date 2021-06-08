- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 11:57 مساءً - اكدت منى السابر انتهاء المهلة الثانية الممنوحة لها لجمع وسداد المبلغ المالي الذي يُقدَّر بـ 20 ألف دينار بحريني، أي نحو 33 ألف دولار، بسبب قضيتها مع ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك.
وأوضحت السابر في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، أنه وفقاً للدعوى التي رفعتها عليها ابنتها لرد المبلغ الذي استحصلت عليه منها للإنفاق على نفسها وشقيقها، انتهت المهلة قبل أن تتمكن من جمع المبلغ المطلوب… وأضافت: “لا أعلم ما هو مصيري الذي تقرّره المحكمة، وأنتظر حالياً ما سيحدث معي، لأن القضية لا تزال كما هي، لعدم تأميني المبلغ محل الخلاف”.
وأعلنت السابر من داخل سيارتها أنها تمكث في الفترة الأخيرة في منزلها ولا تخرج منه بسبب شعورها ببعض التعب في الجسم، غير أنها خرجت اليوم لقضاء بعض حاجاتها.
وعبّرت والدة حلا الترك، عن صدمتها من معلومات وصلت إليها من مقرّبين، بشأن موضوعات لا يجب السكوت عنها حول التربية، رافضةً الكشف عن التفاصيل، ومكتفية بمطالبة الأهالي بالاهتمام بأبنائهم ونصحهم.
وحسمت السابر الجدل الدائر حول صلحها مع ابنتها بعد تهنئتها بيوم ميلادها، مؤكدةً أن كل ما قيل في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ومجرد تكهنات من البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر منى السابر مهدّدة بالسجن مجدداً.. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.