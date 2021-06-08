غادة عبد الرازق بتصريح جريء عن خلافها مع رانيا يوسف

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 11:57 مساءً - استنكرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ما قالته زميلتها الممثلة رانيا يوسف عنها، حيث وصفتها بأنها “ترغب في أن تصبح نجمة على حساب أي أحد”، متسائلةً عمّا إذا كان كل الفنانين الذين وقفوا أمام الفنانة يسرا كانوا يرغبون في أن يصبحوا نجوماً على حسابها.

وأكدت غادة في ندوة صحافية، أن رانيا يوسف طيبة جداً، وعفوية في كلامها، وأنهما صديقتان وما زالت تتابع إحداهما الأخرى على موقع تبادل الصور “إنستغرام”، مضيفةً: “مش هحاسبها على جملة قالتها وأكيد حد سخنها عليا”.

وكانت غادة عبد الرازق قد شاركت في سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل “لحم غزال” وهو ثاني عمل على التوالي يجمع غادة بزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا بعد مشاركتهما معاً العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز”، كما مثّلا معاً في مسلسل “حكاية حياة”. والمسلسل من بطولة: شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، تأليف إياد عبد المجيد، وإخراج محمد أسامة.