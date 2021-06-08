أحمد حلمي سفيراً للـ”يونيسف” للنوايا الحسنة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 11:57 مساءً - أعلنت منظمة اليونيسف، تعيين النجم أحمد حلمي، سفيراً للنوايا الحسنة، في المكتب الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكتب الحساب الرسمى ليونيسف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر “تويتر”: “انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيراً إقليمياً لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

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ونشر الحساب فيديو للقاء تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أحمد حلمى، وقال في الفيديو: “عندما نخبر الناس إنك سفير نوايا حسنة لليونيسف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتّعهم وتجعلهم يضحكون”.

يُذكر أن آخر أعمال حلمي، مشاركته في مسلسل “الاختيار 2” حيث ظهر ضيف شرف في الحلقات الأخيرة من العمل، وجسد مشهداً لم تتجاوز مدته الـ 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض قمة العظمة والإبداع والتعبير الصادق عن المشاعر، فهو الأب الذي استُشهدت ابنته على أيدي عناصر الجماعات الإرهابية، التي روّعت الشعب المصري.