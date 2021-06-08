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سوسن بدر تحذّر من منتحل شخصيتها

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذَّرت الفنانة المصرية سوسن بدر من شخص ينتحل شخصيتها ويبعث رسائل إلى عدد من الفنانين باسمها.

وكتبت بدر عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "أنستقرام": "الرقم ده بيبعت واتساب للناس بيقولهم إنه أنا، أنا معرفش الرقم ده ولا صاحبه".

في سياق آخر، تلقت سوسن بدر، الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح ونشرت صورة على "أنستقرام" أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت قائلة: "الجرعة الأولى من لقاح كورونا بوحدة الرعاية الصحية بالشيخ زايد.. نموذج مشرف للتعامل مع الناس باحترافية وإنسانية.. كل الشكر لكتيبة العاملين وربنا يقدركم ويحفظكم".

وشاركت سوسن بدر في موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "بين السما والأرض"، مع هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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