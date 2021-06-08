بالصور انطلاق تصوير الجزء الرابع من "الآنسة فرح"

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ايلاف من القاهرة : بدأ صناع مسلسل الآنسة فرح تصوير الجزء الرابع من المسلسل ونشرت الصفحة الرسمية صور من كواليس العمل، ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما أدعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.

المسلسل من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني لعديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

وتصدر عرض جزئه الثالث قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد vip في كل من مصر السعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.