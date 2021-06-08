شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب تنزانى يثير أزمة بسبب أغنية "تملى معاك" للهضبة عمرو دياب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد مطرب تنزانى يدعى "سيفين ماتريال" تقديم أغنية "تملى معاك" للهضبة عمرو دياب، بعد 21 عاما على طرحها ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم، وهى من كلمات الشاعر أحمد علي موسى ومن ألحان شريف تاج وتوزيع طارق مدكور.

وتعليقا على إعادة تقديم الأغنية، كتب الشاعر أحمد على موسى مؤلف الأغنية على صفحته على "فيس بوك" إن المطرب التنزاني لم يحصل على تصريح من صناع الأغنية لإعادة تقديمه قائلا: "الأغنية بقالها 9 شهور ومعرفش خدوا التصريح من مين؟ يا ريت حد من جمعية المؤلفين والملحنين يرد عليا، تملي معاك للمرة الـ٩٨٩٧٦٤٤ المرة دي النسخة التنزانية".

من ناحية أخرى يضع الهضبة عمرو دياب، اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدى.

وذلك يأتى بعد أن شوق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "خلينا ننبسط"، ما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمر نشر الصور عبر حسابه بموقع فيس بوك، معلقا عليها: "يا مسهل بسم الله".