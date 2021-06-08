شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش ينصح الشباب: روحوا الجيم وبلاش مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مغنى المهرجانات حسن شاكوش عدة نصائح لمتابعيه من الشباب عبر فيديو بثه من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، جاء أهمها البعد عن تعاطى المخدرات، قائلا: "بنصح كل الشباب اللى بتشرب مخدرات، واللى ماشى في طريق مش كويس وهيضيعه بنصح كل الناس تنزل تتمرن في الجيم ويكون عندك هدف في حياتك".

وتابع شاكوش نصائحه: "إخواتي وحبايبي أنا كنت طالع دلوقتي عشان نتكلم فى حاجة مهمة بقول للشباب إن كل واحد لازم يبقى عنده طموح وهدف في دماغه إنه يحققه ومحدش ييأس".

وأضاف: "تاني حاجة أنا كحسن شاكوش أهو رغم الشغل بتاعي وأكل عيشي إحنا بنقدم حاجة للناس تفرحها وتبسطها والناس بترقص على أغانينا والكلام ده، بس ده حاجة والشغل حاجة والحياة الشخصية حاجة تانية".

وأردف: "أنا بتكلم إن أنا رغم الضغوطات والشغل أنا حياتي الشخصية إني بنزل كل يوم أروح الجيم أتمرن وباكل كويس ولازم تنام كويس ولازم تخاف على صحتك اللي ربنا ادهالك".

فى سياق مختلف، تخطت أغنية "حبيبتى" التى طرحها المطرب حسن شاكوش بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس حاجز 17 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وهى من كلمات محمد غباشي ومصطفي الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو وإخراج هادى الباجورى.