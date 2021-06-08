شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير ينتهى من تسجيل أغنية "اللى باقى من صحابى" بتوقيع أحمد راؤول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الكينج محمد منير من تسجيل أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "اللى باقى من صحابى"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.



محمد منير

وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365 إن أغنية "اللى باقى من صحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم، وتحمل عددا من المفاجآت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن هذه الأغنية هى الثالثة التي يتعاون فيها الشاعر حسن راؤول مع الكينج محمد منير، حيث تعاونا سويا قبل ذلك فى أغنيتى "باب الجمال" و"أبطال رجالة".

ونشر الشاعر أحمد حسن راؤول على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للكينج محمد منير وعلق قائلا: بسم الله المفاجأة قريبا الكينج محمد منير اللى باقى من صحابى".



تغريدة راؤول

وأعرب مؤخرا الشاعر أحمد حسن راؤول عن سعادته وفخره بالمشاركة فى أغنيتين ضمن مسلسل "الاختيار2" الذى حقق نجاحا كبيرا، وهما أوبريت "احنا مش بتوع حداد" والتى تم طرحها بعد نهاية أحداث الحلقة الأخيرة والتى شارك فيها معظم نجوم الجزأين، وأغنية "وقت الحساب" .

وعن كواليس تحضيراته لأوبريت "احنا مش بتوع حداد" قال فى تصريحات لـ"الخليج 365" بدأت فى تنفيذها قبل انتهاء شهررمضان ب 4 أيام، والحمد لله جاءتنى ردود أفعال قوية عليها من داخل الوسط الفنى وخارجه .

وأضاف تحضيرات الأوبريت كانت مجهدة وصعبة للغاية خاصة أننا قمنا بإضافة بعض الجمل بعد تسجيلها لكى تخرج بالشكل الذى شاهدها الجمهور.