عرض عالمي أول لفيلم "البحر أمامكم" بمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يُعرض الفيلم اللبناني "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر، لأول مرة عالميًا في الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين من 7 وحتى 17 يوليو، وهو أول فيلم روائي طويل لـ"إيلي" الذي سبق له الفوز بالسعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير، ويكون أول عربي يحقق هذا الإنجاز.

وفاز الفيلم بالعديد من الجوائز، منها: أفضل فيلم في ورشة "فاينال كات" في مرحلة ما بعد الإنتاج من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وجائزة "منصة الجونة" ضمن المشاريع في مرحلة التطوير، إضافة إلى جائزة مالية من مؤسسة دروسوس، كما فاز بمنح من مؤسسة الدوحة للأفلام والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) وصندوق البحر الأحمر لدعم الأفلام وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة الفتاة الشابة "جني" التي تعود فجأة إلى بيروت، وتجد نفسها تُحيي روابط حياتها المألوفة التي أصبحت غريبة بعد رحيلها.

فيلم "البحر أمامكم" تولى تأليفه وإخراجه إيلي داغر في أولى تجاربه الروائية الطويلة، ويُشارك في بطولته منال عيسى، يارا أبو حيدر، ربيع الزاهر وروجر آزار، والفيلم من إنتاج أندولفي برودكشن (المنتج أرنو دوميرك)، بالاشتراك مع Beachside، كما يشارك في الإنتاج About Productions (المنتجة مريام ساسين)، Wrong Men وBeaver and Beaver، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي.