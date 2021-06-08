عرض عالمي أول لفيلم "البحر أمامكم" بمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يُعرض الفيلم اللبناني "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر، لأول مرة عالميًا في الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين من 7 وحتى 17 يوليو، وهو أول فيلم روائي طويل لـ"إيلي" الذي سبق له الفوز بالسعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير، ويكون أول عربي يحقق هذا الإنجاز.
وفاز الفيلم بالعديد من الجوائز، منها: أفضل فيلم في ورشة "فاينال كات" في مرحلة ما بعد الإنتاج من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وجائزة "منصة الجونة" ضمن المشاريع في مرحلة التطوير، إضافة إلى جائزة مالية من مؤسسة دروسوس، كما فاز بمنح من مؤسسة الدوحة للأفلام والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) وصندوق البحر الأحمر لدعم الأفلام وغيرهم.
وتدور أحداث الفيلم حول قصة الفتاة الشابة "جني" التي تعود فجأة إلى بيروت، وتجد نفسها تُحيي روابط حياتها المألوفة التي أصبحت غريبة بعد رحيلها.
فيلم "البحر أمامكم" تولى تأليفه وإخراجه إيلي داغر في أولى تجاربه الروائية الطويلة، ويُشارك في بطولته منال عيسى، يارا أبو حيدر، ربيع الزاهر وروجر آزار، والفيلم من إنتاج أندولفي برودكشن (المنتج أرنو دوميرك)، بالاشتراك مع Beachside، كما يشارك في الإنتاج About Productions (المنتجة مريام ساسين)، Wrong Men وBeaver and Beaver، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي.