للتغلب على ضغط الامتحانات.. سمية الخشاب تنصح الطلاب: "قوموا ارقصوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سمية الخشاب نصيحة للطلبة المقبلين على امتحانات نهاية العام. وكتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "حبايبي أنا عارفة إنكم بتمتحنوا دلوقتي، قلبي معاكم وأول ما تبقوا "stressed" قوموا ارقصوا".

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي.

كما طرحت الفنانة سمية الخشاب أحدث أغانيها "أوعدك"، اليوم الثلاثاء، مع المطرب عمر كمال.