سوسن بدر تحذر من رقم ينتحل شخصيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حذرت الفنانة الكبيرة سوسن بدر من رقم ينتحل شخصيتها، عبر تطبيق "واتس آب".

وكتبت "سوسن" عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام": "الرقم ده بيبعت واتساب للناس بيقولهم إنه أنا، أنا معرفش الرقم ده ولا صاحبه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر مسلسل "بين السما والأرض" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.

والمسلسل بطولة هاني سلامة، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، درة، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد جمال العدل.