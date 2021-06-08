مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم طارق التلمساني في دورته الـ 37

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، تكريم مدير التصوير والمخرج دكتور طارق التلمساني في الدورة 37 المقرر انعقادها في الفترة من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل، عن مجمل أعماله الفنية وثراء تاريخه الفني.

ومن جانبه قال الأمير أباظة رئيس المهرجان إن مدير التصوير طارق التلمساني قدّم العديد من الخطوات الفنية على مدار مشوار طويل جعله يستحق التكريم، حيث قدّم علامات بارزة لا نستطيع نسيانها في الأفلام المصرية المهمة مثل "المواطن مصري، عرق البلح، أيام السادات، بحب السيما، وقص ولزق"، وغيرها من الأعمال، بالإضافة إلى الكتاب الذي تكتبه د.مي التلمساني عن مسيرته سيتم توزيعة خلال الدورة.

ومن ناحية أخرى أعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة 37، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع دول البحر المتوسط ، حتى 31 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان لتسجيل الأفلام الطويلة والقصيرة.

وقال الأمير أباظة إن تأخر فتح باب المشاركة هذا العام جاء بسبب تداعيات فيروس كورونا، والذي لن يكون له أي تأثير سلبي علي عدد الدول المشاركة في المهرجان ولا نوعيات الأفلام ،مؤكدا استمرار المهرجان في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ علي صحة الجميع من مشاركين وعاملين وحضور بالتعاون مع الوزارات المعنية والرعاة.