عصام السقا: تونا الجبل ليها قصص وأساطير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

نشر الفنان عصام السقا، ابن قرية نواي التابعة لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا تذكارية من أمام مقابر عائلته نشر الفنان عصام السقا صورا جمعته بأطفال قرية تونا الجبل".

كتب السقا: "دي في قرية اسمها تونا الجبل تابعه لمركز ملوي - محافظة المنيا _ قرية ليها تاريخ أثري كبير، لو فتحتو جوجل هتلاقو عنها أساطير وحكايات وقصص تاريخيه، تحديدا الصوره دي قدام المدفن بتاعنا، إللي لما يحين ميعادنا مع ربنا، هتدفن هناك وسط الناس دي، اللي حبهم واصل لقلبي، وإني كنت في يوم من الأيام في سنهم، وعندي حلم وطموح وثقه في ربنا، إنه هيحقق احلامي، ولسه ادينا بنعافر".

يذكر أن قرية نواي هي مسقط رأس للفنان عصام عيسى المشهور بعصام السقا.