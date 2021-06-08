رئيس نادي باريس سان جيرمان يكشف عن مستقبل مبابي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 23 دقيقة

نفى رئيس باريس سان جيرمان، “ناصر الخليفي”وجود أي إمكانية لرحيل نجم الفريق، “كليان مبابي”، عن الفريق الباريسي خلال الصيف الحالي، مشيراً إلى أن النجم الفرنسي سيبقى في صفوف ناديه خلال الموسم المقبل.

وشدد “الخليفي” على أنه لن يسمح بمغادرة الاعب أو بيعه أو حتى انتقاله بصفقة مجانية، مضيفاً: “أين يمكنه الذهاب؟ أي ناد يمكنه منافسة سان جيرمان اليوم فيما يتعلق بالطموح؟ كل ما يمكنني قوله إن الأمور على ما يرام وأتمنى الوصول لاتفاق لتجديد العقد”.

يشار إلى أن العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية قد ربطت اسم النجم الفرنسي بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، لا سيما في ظل بحث الفريق الملكي عن تدعيم صفوفه، خاصةً بعد الموسم المخيب للأمال.

في السياق ذاته، أشار “الخليفي” إلى أن “مبابي” لديه مهمة لا تتعلق فقط بكرة القدم بل بالترويج لدوري الدرجة الأولى الفرنسي ولبلاده ولعاصمته، في إشارة إلى أن وجود “مبابي” في الفريق الفرنسي تتعدى المسألة الرياضية.

يذكر أن “مبابي”، يملك عقداً مع باريس سانجيرمان حتى الصيف القادم، ما يعني إمكانية أن يرحل عن النادي بشكل حر ودون مفاوضات مع ناديه.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت قبل أيام، أن رئيس نادي باريس سانجيرمان، “ناصر الخليفي” يرفض رفضاً قاطعاً انتقال نجم الفريق الباريسي، “كيليان مبابي” إلى فريق ريال مدريد الإسباني، لافتةً إلى أن رئيس النادي قد يمارس ضغوطاً على اللاعب، كفيلة بتحويل حلم انتقاله إلى عملاق إسبانيا إلى كابوس.