"من يحرقن الليل" للسعودية سارة مسفر ينافس في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





ايلاف من جدة :يستكمل فيلم "مَن يحرقن الليل" لمنتجته جواهر العامري والمخرجة سارة مسفر انطلاقاته بالمهرجانات السينمائية حيث يسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ليشارك في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي والذي يُعد واحد من أهم المهرجانات السينمائية للأفلام القصيرة ويضم أكثر من 300 فيلم من مختلف أنحاء العالم، ويُقام المهرجان في ولاية كاليفورنيا في الفترة ما بين 22 وحتى 28 يونيو، ينافس الفيلم على 3 جوائز مختلفة، جائزة أفضل فيلم بالمهرجان، جائزة أفضل فيلم واقعي قصير تجاوز الـ 15 دقيقة، وجائزة أفضل فيلم دولي قصير للطلاب.

كما ينافس أيضًا في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة ، وكان من يحرقن الليل قد شارك مؤخرا في مهرجان الفيلم العربي في تورنتو، وحصل على تنوية خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بعد منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42.

ويشارك فيلم "من يحرقن الليل" في احتفالية ليالي السينما السعودية التي أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن استضافتها على مدى يومين في "موڤي سينما" مول العرب بجدة من 16 إلى 17 يونيو 2021.

يعرض الفيلم ضمن برنامج يضم أفلاماً سعودية معاصرة وذلك يوم الخميس 17 يونيو السابعة مساء بتوقيت السعودية بحضور طاقم العمل المخرجة سارة مسفر والمنتجة جواهر العامري

"من يحرقن الليل" قصة مثيرة لشقيقتين في ليلة خطوبة

يتتبع الفيلم الأختين سلسبيل ووسن في ليلة خطوبة، بعد أن تم رفض طلب إحداهن للذهاب إلى البقالة المجاورة، فنشاهد ما بعد الرفض من تقييد يدفع الأختين الاكتشاف أنفسهن وبعضهن البعض وجوانب ومنحنيات عنيفة لم تخطر في بالهن قط.

الفيلم تمثيل جنى قمري وهيا مرعبي، تأليف وإخراج سارة مسفر، إنتاج جواهر العامري، منتج مشارك رغد باجيع وخالد معيط.

المنتجة جواهر العامري، مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية انتجت الفيلم القصير "مَن يحرقن الليل" ، والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية من أهمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42 ليحصل على تنويه خاص، يجانب مشاركته في مهرجان الفيلم العربي بتورنتو، ومن أحدث أعمالها كمخرجة فيلم مجالسة الكون، وهو جزء من الفيلم الأنثالوجي الطويل والذي تم إخراجه بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كما عملت أيضًا كمديرة إنتاج في الفيلم الطويل "أربعون عامًا وليلة" والذي شارك في مهرجان مالمو للفيلم العربي عام 2021، كما شاركت مرخرًا في إنتاج أولى أعمالها المصرية، وتعمل لأول مرة كمخرجة وكاتبة لفيلمها الطويل عزيزُ هالة الذي تم قبوله في معمل مهرجان البحر الأحمر بالتعاون مع Torino film lab، وتشارك جواهر حاليًا ككاتبة في مسلسل تلفزيوني سعودي لقناة SBC.





سارة مسفر عمل دؤوب ومشاريع عديدة

سارة مسفر هي مخرجة سعودية حاصلة على البكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة عفت في المملكة العربية السعودية. بدأت مسيرتها بتولّي مهامات مختلفة في أفلام قصيرة وطويلة اختير بعضها ليُعرض في مهرجانات محلية وعالمية. كتبت واخرجت سارة فيلمها القصير الأول "بلكونة" عام 2018 تلاه كتابتها وإنتاجها "قوارير الباب الثالث" (2019) وهو فيلم قصير ضمن فيلم روائي طويل. في عام 2020 كتبت واخرجت "الضباح" فيلم قصير ضمن الفيلم الأنثالوجي الطويل بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ثم كتبت وأخرجت فيلمها "من يحرقن الليل" الحاصل على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.