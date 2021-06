جيني سركيس تطلق أغنية "When a Girl Says No"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

"الخليج 365": أطلقت المغنية اللبنانية الشابة "جيني سركيس" أغنية بوب جديدة باللغة الإنجليزية بعنوان "When a Girl Says No" أو "عندما تقول الفتاة لا" تقديراً منها لكلّ الأشخاص الذين لديهم الشجاعة لقول "لا" ، والذين جعلوا مهمّة حياتهم محاربة التحرّش وعدم المساواة.

جيني سركيس مغنّية وكاتبة أغاني تبحث عن نفسها باستمرار من خلال الموسيقى بين الغرب والشرق. تعكس موسيقاها شوقها لتعريف الإحساس بالهوية.

في موسيقى البوب تجد العزاء. تقيم حاليًا في باريس ، وتتحدّد تأثيراتها الموسيقيّة من خلال نشأتها اللبنانية وتعليمها الفرنسي و طفولتها التي قضتها في دولة الإمارات.

عام 2016 ، طرحت بأول أغنية منفردة لها بعنوان "تحطيم الحدود". بدعم من راديو فيرجن وبرنامج سبوتيفاي لاكتشاف المواهب الجديدة - Spotify new talent.

ثم جاءت أول أغنية لها في عام 2017 بعنوان "STAY" ثم أغنيتها المنفردة الثانية "Here we go again".