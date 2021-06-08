جوائز "إم تي في" الموسيقية تنطلق في نيويورك بحضور جماهيري

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نيويورك: أعلنت قناة "ام تي في" الموسيقية الأميركية الثلاثاء أنها ستنظم حفلتها السنوية "ام تي في فيديو ميوزيك أووردز" التي تكافئ أفضل التسجيلات الموسيقية المصورة خلال العام، في 12 سبتمبر في نيويورك، وهو مؤشر جديد إلى استئناف النشاطات الثقافية في المدينة الأميركية الكبرى.

ولم تعلن القناة بعد أسماء الفنانين الذين سيحيون عروضا خلال الحفلة التي ستقام في مركز باركليز في بروكلين بحضور جمهور.

والعام الماضي، أعلنت القناة في بادئ الأمر إقامة نسخة العام 2020 في بروكلين، قبل التراجع وتنظيم حفلة من دون جمهور ومع وصلات موسيقية مسجلة مسبقا في مواقع عدة في نيويورك.

وبعد إطلاقها سنة 1984 في نيويورك، أقيمت حفلات "ام تي في ميوزيك أووردز" بالتناوب بين العاصمة الثقافية الأميركية ومدينة لوس أنجليس. وفي 2019، أقيمت الحفلة في نيوارك في ولاية نيوجيرزي بعدما نُظمت سنة 2018 في نيويورك.

وتشارك في المنافسة على هذه الجوائز الأغنيات المصورة التي طُرحت بين يوليو 2020 ويونيو 2021. وكانت ليدي غاغا تصدرت العام الماضي قائمة الفائزين مع خمس جوائز.

كذلك أعلن مدرج ماديسون سكوير غاردن في نيويورك الثلاثاء أنه سيشهد في 20 يونيو أول حفلة بكامل طاقته الاستيعابية منذ بدء الجائحة.

وستكون "فو فايترز"، فرقة عازف الدرامز السابق في "نيرفانا" ديف غرول، أول المشاركين في الحفلة التي سيقتصر الحضور فيها على أشخاص من الملقحين بصورة كاملة ضد كوفيد-19.

وقال ديفيد غرول في بيان الثلاثاء "ننتظر هذا اليوم منذ أكثر من سنة"، مضيفا "استعدي يا نيويورك لليلة طويلة سنصرخ فيها سويا لمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لانطلاق فرقة فو (فايترز)".

كما أعلن المغني الأميركي بروس سبرينغستين الاثنين استئناف عروض "سبرينغستين أون برودواي" في مسرح في نيويورك اعتبارا من 26 يونيو، وسيقتصر الحضور على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19.