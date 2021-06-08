شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى لتلفزيون الخليج 365: فيلم "ماما حامل" كوميديا راقية ولذيذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة ليلي علوي، خلال لقاءها مع تلفزيون ”الخليج 365”، إن طرح فيلم "ماما حامل" في ظل تضييق فيروس كورونا على الحياة الفنية، أمر واقع لأن العالم كله يتعامل مع الفيروس، والحياة يجب أن تستمر مع الالتزام بقواعد وقوانين الإجراءات الاحترازية، الكل يحافظ على نفسه وندعو الله السلامة فهو ظرف عالمي وعلينا أن نتعامل معه.

وأضافت ليلي علوي أن السينما ودور العرض في العالم كله ليست في أفضل حال بسبب الجائحة ولكن لازم نشتغل، موضحه أنها مع تقديم الفيلم الكوميدي اللذيذ بدون ألفاظ خادشة، والحمد لله قدمنا ماما حامل كوميديا راقية جدا والفيلم مستواه جيد جدا من كافة النواحى سواء إخراج أو تمثيل أومونتاج ومزيكا حتى التتر دمه خفيف، والحمد لله ربنا كرمنا وكنا ندعي الله التوفيق والحمدلله نستحق النجاح .

فيلم "ماما حامل" انطلق فى دور العرض يوم 2 يونيو الجاري، بدور العرض السينمائى، لينضم إلى قائمة أفلام موسم عيد الفطر، حيث طرح القائمون على العمل، البرومو الرسمى، ولاقى قبولا كبيرا من الجمهور، حيث سيطرت عليه المواقف الكوميدية بين ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام على.



ليلي علوي في لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة كل من: ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الإتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين.



ليلي علوي في لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365

وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان، هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام، أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات، لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تُفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.