"ما لا نعرفه عن مريم" يفوز بجائزة النقاد فى مهرجان ليالى البحر المتوسط بفرنسا

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القاهرة - سامية سيد -

فاز فيلم "ما لا نعرفة عن مريم" بجائزة النقاد من مهرجان ليالي البحر المتوسط السينمائي الدولي بفرنسا في دورته ال 14.

"ما لا نعرفه عن مريم" من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وشارك في بطولته دعاء عريقات وعماد غنيم، وتدور قصته حول "مريم" التي تذهب لمستشفى مع ابنتها وزوجها لمعاناتها من آلام بالمعدة لتتصاعد الأحداث بعدها.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم كان من خلال برنامج "رؤي إفريقية" في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا في دورته الـ 43، والذي يعد من أكبر المهرجانات العالمية للأفلام القصيرة. كما شارك أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان بوينس آيرس السينمائي الدولي بالأرجنيتن، وأيضا فى مهرجان برشلونة السينمائى الدولى فى دورته الـ23 بإسبانيا.