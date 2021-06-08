شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد حلمى بعد اختياره سفيرا ليونسيف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد حلمي، متابعيه وجمهوره، اليوم، بصور من جلسته الأولى كسفير ليونيسيف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد ساعات من تعيينه أمس.

وكتب حلمي على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام: "سعيد جداً باختياري كسفير ليونسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا UNICEF MENA - يونسيف الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، على مدار الخمس سنين اللي فاتوا اشتغلت مع يونسيف مصر UNICEF Egypt يونسيف مصر على ملفات مهمة لتنمية الطفولة المبكرة، والتربية الإيجابية، والتصدي للتنمر".

وأضاف حلمي قائلاً: "الفترة الجاية هنركز على القضايا الإقليمية اللي بتمس كل أطفالنا، وبإذن الله نقدر مع بعض نساعدهم وخصوصاً اللي عايشيين في مناطق النزاعات على أنهم يكبروا بدون خوف ولا حرمان من التعليم".

وعينت اليونسيف، الفنان أحمد حلمى، سفيرًا للنوايا الحسنة، فى المكتب الإقليمي لليونسيف فى الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وقال الحساب الرسمى ليونسيف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تويتر: "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".