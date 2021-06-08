شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ورش فى التمثيل والإخراج والإضاءة بمهرجان شباب الجنوب بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل برنامج الورش المسرحية المقامة ضمن فعاليات اليوم الثلاثاء للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فى دورته الخامسة، دورة الدكتور حسن عطية، والمقامة فى محافظة أسيوط خلال الفترة من 7 : 11 يونيو، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، جامعة أسيوط، وتتمثل الورش المقدمة فى 5 ورش تضم الفنون المسرحية، وهى التمثيل للمخرج عمرو قابيل، الإخراج د. أسامة رؤوف، الديكور والإضاءة المسرحية للمهندس حازم شبل، التأليف للكاتب الكبير بكرى عبد الحميد، بالإضافة إلى ورشة العرائس المسرح الأسود للمخرج عمرو حمزة.

بدأت جميع الورش عصر اليوم بقصر ثقافة أسيوط، فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، ففى ورشة التمثيل قام خلالها المخرج عمرو قابيل بالتعرف على مستويات المتدربين، وشرح أساسيات فن التمثيل، والمهارات التى يجب أن تتوافر فى الممثل وكيفية تطويرها وتنميتها، أما فى ورشة الإخراج المسرحى فقام خلالها المخرج د. أسامة عبد الرؤوف بشرح تاريخ الإخراج ونشأته، وأهم المدارس الإخراجية، بالإضافة إلى التعريف بجميع المبادئ الإخراجية، مع اكتشاف المتدربين بالورشة وخبراتهم السابقة، وتكوين مجموعات عمل وفقا لإمكانياتهم.

وفى ورشة الديكور والإضاءة المسرحية التى قدمها م. حازم شبل، التقى خلالها مجموعة المتدربين، وقام بشرح تعريف خشبة المسرح وملحقاتها وأشكال المسارح المختلفة وتجهيزاتها، وكيفية تغيير المناظر، كما قام بشرح عناصر الإضاءة وأجهزتها والفروق بينها والتأثر الفنى لها.

أما فى التأليف المسرحى فقام الكاتب بكرى عبد الحميد بشرح نظرى لبدايات كتابة النص المسرحى، كما تطرق إلى مذاهبه المختلفة، وأخيرا قدم المخرج عمرو حمزة ورشة العرائس والمسرح الأسود، قام خلالها بشرح كيفية اختيار المواد الخام المستخدمة فى تصنيع العرائس واختيار الألوان المناسبة لكل عنصر.