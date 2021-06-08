شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ مع فريق عمل "200 جنيه" أمام هانى رمزى ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمود حافظ إلى فريق أبطال فيلم "200 جنيه"، ليتولى بطولة الفيلم مع عدد أخر من النجوم منهم هانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وأخرون، ومن المقررأن يبدأ تصوير دوره خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك بعض أبطال الفيلم أوشكوا على الانتهاء من تصوير أدوارهم مثل هانى رمزى.

والفيلم يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يتولى بطولته كل من إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج.

وتدورأحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

يعتمد فيلم "200 جنيه" للمخرج أحمد أمين، على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، حيث انتهى 3 نجوم من 3 قصص فى أحداث الفيلم على رأسهم الفنان هانى رمزى الذى انتهى من تصوير مشاهده الفترة الماضية، ويلية الفنان أحمد رزق، الذى يجسد دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، وآخرهم الفنانة نيللى كريم التى انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها حيث تظهر فى دور راقصة بـ200 جنيه خلال أحداث الفيلم.