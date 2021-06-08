بعد الحكم بحبس المنتجة.. تطورات نزاع محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أحدث تطورات القضايا المتداولة بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، حددت محكمة الشيخ زايد الشهر المقبل للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به المنتجة على الحكم الصادر بتأييد حبسها 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الفنان.

المستشار حسين هلال "محامي الفنان محمد الشرنوبي" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "المحكمة رفضت في الجلسة التي عقدت يوم 17 مايو الماضي، الطعن الذي تقدمت به المنتجة، وأصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات".

وأضاف: "قام محامي المنتجة سارة الطباخ بتسديد كفالة قدرها 5000 جنيه عن القضايا الثلاث، وتقدم بالاستئناف على الأحكام، وتم تحديد شهر يوليو المقبل لنظرها، مع إلزامها بحضور الجلسة".

وتشهد ساحات محاكم الجيزة والشيخ زايد، تداول العديد من القضايا بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، بعضها يخص التعاقد، والآخر اتهامات بالتبديد، وأخرى بسرقة سكوتر.