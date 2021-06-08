موعد عرض مسرحية "المتفائل" على المسرح القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تُعرض مسرحية "المتفائل" أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع على المسرح القومي بالعتبة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونشرت الفنانة سهر الصايغ صورة من كواليس "المسرحية"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله مسرحية المتفائل للسنة الثالثة على المسرح القومي بالعتبة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، يرفع الستار 8 مساءً".

مسرحية "المتفائل" بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.