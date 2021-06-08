آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز.. ونجوم الفن يدعون لها بالشفاء ولسمير غانم بالرحمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم رسائل دعم للفنانة دنيا سمير غانم والتي نشرت صورة لها مع والدها الفنان الكبير الراحل، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز والتي تعاني صحيا منذ نحو 40 يوما، وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم.

ونشرت "دنيا" الصورة أول أمس عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "والله العظيم دعاكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي".

حالة دلال عبد العزيز الصحية

وكشفت دنيا عن تطورات حالة والدتها دلال عبد العزيز، قائلة: "هي لسه في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده".

واختتمت: "شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب".

رسائل نجوم الفن لـ دنيا سمير غانم

وتلقت "دنيا" العديد من التعليقات من قِبل نجوم الفن، وبينهم الفنانة السورية كندة علوش والتي كتبت: "ربنا يشفيها ويعافيها ويطمنكوا ويطمنا عليها.. وتقوم إن شاء الله قريب وتبقى زي الفل"، وكتبت الفنانة هنا الزاهد: "أمين يارب إن شاء الله هتقوم وترجع بيتها وترجع في حضنكوا.. ربنا يصبركوا ويطمنكوا عليها".

وكتب الفنان عمرو وهبة: "ربنا يقويكم ويرحم الأستاذ سمير ويشفي الأستاذة دلال وتروحوا كلكم سوا إن شاء الله قريب أوي"، وكتبت الفنانة ناهد السباعي: "ربنا معاكي حبيبتي ويصبركم ويقويكم"، وكتب الفنان أوس أوس: "ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم ويصبرنا معاكم، وبإذن الله مامي هتبقى زي الفل يارب".

وكتبت الفنانة إيمي طلعت زكريا: "اللهم أنت الشافي العافي يارب"، فيما كتبت الفنانة فريال يوسف: "بدعيلها كل يوم أنا وماما يا رب تقوم بالسلامة وربنا يقويكم ويصبركم" وغيرها من تعليقات نجوم الفن على منشور دنيا سمير غانم.

سلبية مسحة دلال عبد العزيز.. وحالتها صعبة

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا، يوم 22 مايو الماضي.

وكشف رضوان، قبل نحو أسبوعين في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبدالعزيز "ما زالت في العناية المركزة، وهي في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.