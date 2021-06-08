بعد 21 عامًا من طرح "تملي معاك".. مؤلف أغنية عمرو دياب يستغيث لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد 21 عامًا من تقديم الفنان عمرو دياب أغنيه "تملي معاك" في الألبوم الذي حمل اسمها، كشف مؤلفها الشاعر أحمد علي موسى عن قيام مطرب تنزاني يدعى "سيفين"، بإعادة طرحها عبر موقع يوتيوب، بدون الحصول على تصريح منه.

الشاعر أحمد علي موسى علق على ما حدث عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب: "بعيدًا عن أن الأغنية بقالها ٩ شهور ومعرفش خدو التصريح من مين؟ (يا ريت حد من جمعية المؤلفين والملحنين يرد عليا)، ده لابس طرحة يا خلق، تملي معاك للمرة الـ٩٨٩٧٦٤٤ المرة دي النسخة التنزانية".

الفنان عمرو دياب كان قد احتفل العام الماضي بمرور 20 عامًا على طرح أغنية "تملي معاك"، ووصول نسب مشاهدتها عبر موقع يوتيوب إلى الـ100 مليون، وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان شريف تاج، وتوزيع طارق مدكور.

من ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لتقديم الحفل الغنائي المقام في جدة يوم 18 يونيو، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.