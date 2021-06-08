حلا الترك لـ”صوت بيروت انترناشونال”: مشاكلي الشخصية لم تؤثر على فني والناس يتابعون اعمال الفنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 7:17 مساءً

رغم كل مشاكلها الشخصية الا ان المطربة الخليجية حلا الترك استطاعت ان تتجاوزها وتعود لتقديم اجمل الاغاني وآخرها مع الفنان اللبناني جاد شويري بعنوان “ليالي الصيف” الذي صور في الربوع اللبنانية. فكيف ولد المشروع هذا ما تقوله حلا الترك لـ”صوت بيروت انترناشونال”: ان السيدة نادين طربية مديرة شركة الانتاج التي اتعاون معها “بلاتينوم ركوردز” تواصلت مع جاد الشويري من اجل انجاز دويتو “ليالي الصيف” من ثم قامت مديرة اعمالي تانيا ابيض بترتيب كل المسائل وسافرت بعدها الى لبنان وصورت الاغنية وهي من كلمات جاد شويري والحان روبيرتو فيراري وشويري وتوزيع سليمان دميان, وتتابع : بما ان الاغنية تحتوي على الامل والفرح اي مليئة بالايجابية فطبعا كل الناس في هذه الفترة تحتاج الى هذه الايجابية والحمد الله انها لاقت نجاحا ملحوظا منذ الايام الاولى لطرحها وحققت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب. وهل يوجد اية اعمال جديدة لها في الفترة المقبلة ؟ تؤكد ان شركة “بلاتينوم ريكوردز” دائمة البحث لها عن اغنيات جديدة تناسب صوتها وشخصيتها.

وعن الاعمال الغنائية التي طرحت في الاسواق ونالت اعجابها تقول حلا “كل الاعمال التي صدرت في الفترة الاخيرة ناجحة واتمنى التوفيق للجميع انما من جهتي احببت اغنية “برافو عليك” للثلاثي عبد العزيز الويس وبدر شعيبي وحنين حسين وايضا احببت اغنية المطربة بلقيس “حالة جديدة” مع المبدعة queen G

اما بالنسبة لمشاكلها الخاصة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام حول خلافها مع والدتها توضح حلا الترك ان الذين يحبونها ويتابعون اعمالها الغنائية والمسرحية لم يتأثروا سلبا بكل ما اثير من مشاكل عائلية كما ان شركتي الانتاجية لم تتأثر بدورها بكل ما حصل لانهم يعلمون ان اعمال الفنان هي الاساس في مسيرته.

وعن تجربتها في برنامج “ارابس غوت تالنت” بموسمه الاول وهل ما زالت تتذكر من هذه التجربة تشير الى انها كانت صغيرة جدا وكانت سعيدة بكل التفاصيل وهناك مواقف “لا انساها ومنها عندما نظرت الى الاعلامي عمرو اديب وارمقته بنظرة مسكينة فاعطاها “نعم” دون تردد، ومثله فعلت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم والعميد علي جابر.

واخيرا ماذا تخبرنا عن مشاريعها التمثيلية الجديدة؟ تؤكد حلا الترك انه كان لديها مشروعين في هذا المجال الاول المشاركة في مسرحية غنائية والثاني في مسلسل درامي لكن جائحة كورونا اوقفت هذين المشروعين و اكدت انها تتمنى ان تنتهي هذه الازمة على خير وحينها حتما ستعود الى المسرح والتمثيل واقوى من السابق ان شاء الله.