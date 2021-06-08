صور وفيديو..”سروال” ترامب يثير السخرية وهاشتاغ TrumpPants# يتصدر تويتر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

موجة من السخرية أثارها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على “تويتر”، وذلك بعد أن ادعى بعض المشاهدين بارتدائه سرواله مقلوبا خلال خطابه في مؤتمر ولاية نورث كارولينا للحزب الجمهوري.

هاشتاغ باسم “TrumpPants#” انتشر عبر توتير، وشارك الآلاف من المستخدمين النكات التي تسخر من سرواله، بعد أن وثق مقطع فيديو ارتداء سروالا مقلوبا خلال الخطاب.

وألقى ترامب يوم السبت الماضي، أول خطاب عام رسمي له منذ مؤتمر العمل السياسي المحافظ في فبراير في مركز غرينفيل للمؤتمرات في ولاية كارولينا الشمالية.

بدوره، موقع تحري الحقائق “سنوبس” قطع الشك باليقين، وأكد أن “ترامب” لم يرتد سرواله بصورة عكسية، بعد أن لاحظ وجود سحاب سرواله في الأمام بالصور الموجودة على وكالة الصور “غيتي” بحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

إلى جانب ذلك، أمضى “ترامب” جزءا كبيرا من خطابه المطول في انتقاد طريقة تعامل الرئيس “جو بايدن” مع أزمة الحدود والاقتصاد والسياسة الخارجية، وكرر ادعائه أن تزوير الناخبين على نطاق واسع تسبب في هزيمته في انتخابات 2020.

يذكر أن منصات التواصل الاجتماعي منعت “ترامب” من استخدام “فيسبوك” أو “إنستغرام” لمدة عامين، حتى بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة عام 2022.