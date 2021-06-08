أغنية جزائرية تحقق أرقاماً قياسية وتتخطى 230 مليون مشاهدة على يوتيوب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 5:26 مساءً

تمكنت أغنية جزائرية من تحقيق أرقام قياسية متخطية حاجز الـ 230 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال فترة وجيزة.

الأغنية التي صدرت تحت عنوان “ما شافوهاش” أداها الفنان “موح ميلانو” لامست قلوب الملايين، تدور في قالب اجتماعي.

وكان فيديو كليب الأغنية الذي أخرجه “أمين بومدين”، أحد عوامل نجاحها، اذ تحكي عن طفل فقير يموت والده وهو في سن صغير ويضطر للعمل إلى جانب الدراسة كي يعيل أمه وشقيقته الصغرى.

كما أظهر الكليب كسف استطاع الطفل تحقيق أحلامه، وهو مازال يحتفظ بمسبحة أعطاها له والده وهو على فراش المرض.

وأرجع الكثيرون نجاح الاغنية الساحق إلى تطرقها لمواضيع تلامس عمق المجتمع الجزائري، وطرح الاغنية الفنان “موح ميلانو” على قناته الرسمية في موقع يوتيوب بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.