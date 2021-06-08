شابان يقدمان آداءً مفاجئ في America’s Got Talent و”المنشفة” تُسرق في النهاية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قام الكوميدي والعضو في لجنة تحكيم America’s Got Talent هاوي مانديل بنشر فيديو مضحك من أحد عروض الموسم السادس عشر الحالي.

وفي الفيديو، فاجأ الشقيقان الفرنسيان الكنديان المعروفان باسم Les Beaux Frères الحكام برقصهم الممتع بالمناشف.

وبعد التعريف عن أنفسهم، غادر الثنائي المسرح للحظات، ثم عادا واضعين مناشف الحمام البيضاء فقط.

وقاما بالرقص على المسرح، متجولين بالمناشف فقط. وفي النهاية، صُدم الحكام تماماً عندما سرق أحد الأخوين منشفة الآخر، وتركه عارياً تماماً على المسرح، وبعد ذلك انفجر الجميع بالضحك.