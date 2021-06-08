سلمى حايك تطلق تحدياً راقصاً وتُنافس بريتني سبيرز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرضت النجمة سلمى حايك أفضل حركاتها الراقصة للترويج لفيلمها الجديد The Hitman’s Wife’s Bodyguard.

ونشرت الممثلة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” وهي ترقص إلى جانب فريق من الراقصين على وقع أغنية بريتني سبيرز الشهيرة Baby One More Time. استخدمت أغنية سبيرز في فيلم حايك الجديد، حيث تم إطلاق تحدي رقص جديد يُطلق عليه اسمHitmans Challenge ، يحاول فيه الناس القيام بحركات سبيرز الشهيرة من الفيديو الموسيقي الأصلي.

اختارت حايك، التي اعتدنا على رؤيتها مرتديةً الماركات العالمية أو ملابس السباحة، بناءً على الصور التي تنشرها في المنصات الاجتماعية، مرتدية لجلسة الرقص ملابس عادية ومريحة.

وعرضت الأخيرة مهاراتها في الرقص المثيرة للإعجاب جداً في المقطع القصير، حتى أنها تمكنت من تنفيذ بعض حركات سبيرز الشهيرة.يذكر أنّ حايك تؤدي دور البطولة إلى جانب ريان رينولدز وساموييل جاكسون في الجزء الثاني من The Hitman’s Bodyguard الذي أُطلق عام 2017.