سوسن بدر تحذر من انتحال شخصيتها والحديث باسمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة المصرية، سوسن بدر، تحذيراً شديد اللهجة إلى متابعيها وجمهورها، من خلال خاصية “ستوري”، عبر حسابها في “إنستغرام”، بشأن وجود شخص ينتحل شخصيتها من خلال رقم هاتف، ويبعث برسائل على تطبيق “واتساب” باسمها.

ونشرت صورة على “ستوري”، متضمنة الرقم الذي ينتحل شخصيتها، معلنة تبرؤها من هذا الرقم، وأي رسالة تصل إلى شخص آخر على لسانها.

وكتبت الفنانة المصرية، قائلة: “الرقم ده بيبعت واتساب للناس بيقولهم إنه أنا، أنا معرفش الرقم ده ولا صاحبه”.

من جهة أخرى، تواصل بدر، خلال الفترة الراهنة، تصوير مسلسل “البحث عن علا”، وتقوم ببطولته هند صبري، وقيل إنه الجزء الثاني من مسلسل “عايزة أتجوز”، الذي يتناول شخصية “علا عبدالصبور”، وذلك بعد مرور 10 سنوات.

يذكر أن سوسن بدر نافست في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “بين السما والأرض”، وقام ببطولته الفنان هاني سلامة، وهو مأخوذ عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.