داوود حسين يتعرض للسرقة.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان الكويتي، داوود حسين، إنه تعرض للسرقة، وجارٍ الآن التحقيق في هذا، مشيراً إلى أن الأخبار التي تم تداولها على “السوشيال ميديا”، وبعض الصحف، بهذا الشأن صحيحة.

وأوضح، عبر مقطع فيديو له في “إنستغرام”، أنه يتوجه بالشكر لكل من حاول الاتصال به والاطمئنان عليه، بعد تعرضه لحادث السرقة، معرباً عن سعادته بوجود هؤلاء الأصدقاء المخلصين في حياته، وقال: “هذا هو الكنز الحقيقي في حياتي”.

وأضاف: “أقسم بالله أن خلال الـ48 ساعة الماضية، الله عطاني 10 أضعاف ما راح مني.. الحمد لله والشكر لله.. وشكراً لكل من سأل عني”.

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، قد أعلنت تعرض مواطنها الفنان داوود حسين للسرقة، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تمت سرقته يقدر بـ8 آلاف دينار كويتي، أي ما يعادل 27 ألف دولار.

وقالت، عبر “إنستغرام”، نقلاً عن إحدى الصحف العربية، إن داوود قام بعمل محضر في قسم شرطة حولي، يتهم فيه وافداً سيرلانكياً بسرقة هذا المبلغ منه، وجارٍ التحقيق الآن معه لمعرفة حقيقة تورطه.

وسبق أن تحدث الفنان الكويتي داوود حسين عن تفكيره في اعتزال الأعمال الكوميدية، بعد تصريحه بشأن استهلاكه كوميدياً، موضحاً أنه لا يستطيع أن يعتزل الكوميديا، وقد يجد في المستقبل دوراً يبدع فيه.

وعلّق حسين على مشهد الرقص، الذي حذفته إحدى القنوات من الحلقة الأولى من مسلسل “بوطار”، بالقول إن حذف بعض المشاهد من المسلسل تسبب في إيذائه.

وأكد حسين أنه، وجميع الفنانين، يراقبون أنفسهم خلال أعمالهم، ويعرفون حدودهم جيداً، ويحرصون على ألا يتجاوزوها، لافتاً إلى أنه يحترم كل وجهات النظر.

يذكر أن داوود حسين عاد إلى الكوميديا بعد غيابٍ دام 3 سنوات، من خلال مسلسل “بوطار”، الذي ينافس به في ماراثون دراما رمضان هذا العام.