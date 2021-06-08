جينيفر لوبيز توقع عقداً متعدد السنوات مع “نتفليكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقعت المغنية العالمية جينيفر لوبيز صفقة أولية لعدة سنوات مع منصة الترفيه الأميركية نتفليكس.

وبحسب مجلة “فاريتي”، سيشمل العقد عدداً من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تعكس التنوع في فريق التمثيل والكتابة وصناع المحتوى.

كما أكدت المنصة، في بيان لها، أن شركة الإنتاج الخاصة بالنجمة ستشارك إنتاجياً في تقديم أعمال متعددة عبر المنصة، ما سيتيح الفرصة للعديد من الممثلات والكاتبات وصانعات المحتوى.

جدير بالذكر، أنه قد أعلنت عملاق الترفيه، في وقت سابق، عن تقديم جينيفر عملين عبر منصتها، هما: “The Mother” من إخراج نيكي كارو، وتدور أحداثه حول أم متهمة بجرائم قتل تخرج من مخبأها لتعلم ابنتها كيفية البقاء على قيد الحياة.

والعمل الثاني هو “The Cipher” المقتبس من رواية تحمل نفس الاسم، تدور أحداثه حول عميلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي تسمى نينا جويريرا، التي تتبع قاتلاً متسلسلاً عبر الإنترنت.

وانتقلت النجمة العالمية يوم الإثنين إلى حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وكشفت عن شراكتها الجديدة مع “نتفليكس”، وشاركت النجمة صورة لها مع تعليق: شركة الإنتاج “Nuyorican” المملوكة للنجمة جينيفر لوبيز توقع عقداً أولياً مع “نتفليكس”.

وعلقت جينيفر لوبيز على المنشور، قائلة: “الأفضل لم يأتِ بعد!”.