نسرين طافش: “أشعر بأنني حورية”.. وهكذا تستمتع بإجازتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجمة السورية، نسرين طافش، تستمتع بقضاء إجازتها الصيفية في دبي.

وحرصت طافش على أن تشارك جمهورها في “إنستغرام” تفاصيل إجازتها، ونشرت مقطع فيديو، ظهرت فيه من داخل غرفتها الفندقية، التي تقع تحت الماء، وتتميز بنافذة كبيرة على حوض الأسماك البحري، ممتدة من الأرض حتى السقف.

وأكدت طافش أن هذه الإطلالة الساحرة ومشاهدة عالم الكائنات المائية جعلتاها تشعر بأنها حورية بحر، وعلقت على الفيديو قائلة: “أشعر بأنني حورية مع هذه الإطلالة الساحرة”.

وكانت نسرين طافش نافست في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل “المداح”، بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، ومحمد عز، وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.