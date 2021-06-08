“نجمة الملايين”.. هيفاء وهبي تحطّم الأرقام القياسية على تيك توك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم عدم إنضمامها إلى التطبيق من خلال تدشين حساب لها، إلا أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تُحقّق الملايين من المشاهدات على تطبيق تيك توك الشهير.

في التفاصيل، .حقق اسم هيفاء وهبي باللغة العربية أكثر 415 مليون استخدام في مجموع المشاهدات الحقيقية للهاشتاغات التي يستخدمها الناشطون على موقع “تيك توك” الشهير.

وتُعتبر هاشتاغات هيفاء وهبي، الّتي اقتربت من النصف مليار مشاهدة، ظاهرة أشبه بتحطيم للأرقام القياسية بين النجمات في الوطن العربي، إذ أنها لا تملك فيديوهات خاصة على التطبيق ويقتصر عدد استخدام اسمها على محبّة روّاد الإنترنت لأغنياتها ومشاركتهم بإعجاب لأعمالها.

وعلّقت الصفحة الرسمية لتطبيق تيك توك في الوطن العربي على تويتر، على هذا الإنجاز الرقمي الذي حققته “نجمة الملايين” هيفاء وهبي، بالقول: “يا له من إنجاز”.