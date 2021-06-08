شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تعليق ليلى علوي على دور أم حمدي المرغني ومحمد سلام فى فيلم"ماما حامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة ليلي علوي، خلال لقاءها مع تلفزيون الخليج 365، علي لعبها دور أم للفنان حمدي المرغني ومحمد سلام وزوجة للفنان بيومي فؤاد في فيلم "ماما حامل"، حيث قالت إنهم - يجننوا - والكواليس كانت ممتعة جدا رغم وقت التصوير الطويل، لكن حقيقي استمتعت جدا وهما بيحبوا بعض جدا وحبوني وحبتهم وقضينا أوقات رائعة معا أكل وهزار، وحمدي وسلام رغايين وعاملين "نائر ونئير" مع بعض" لكنهما طيبين وكانا حرصان على خروج العمل بشكل جيد، وحبنا لبعض هون علينا تعب وارهاق العمل".

وأضافت ليلي علوي خلال اللقاء، أن رسالة الفيلم رسالة موضوعية وموجودة في حياتنا ونري دوما شاب عنده 30 سنة ولا يتحمل المسئولية سواء أولاد أو بنات لأن التكنولوجيا جعلت الانسان وحيدا يلجأ للألعاب والسوشيال ميديا من خلال هاتفه المحمول ويعيش مع نفسه وذلك يجعل المنزل دون دفء أو حميمية وهناك أسر كثيرة تشتكي من ذلك، فالأسرة حاليا تحتاج للجلوس مع بعضها البعض والتحدث فى مشاكلها، ومن ذكاء السيناريو الخاص بفيلم "ماما حامل" أن الشقيقين "عاصم وباسم" ناجحين في عملهما و لكن لا يعرف كل واحد منهم حجم نجاح الثاني.



ليلي علوي في لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365

فيلم "ماما حامل" انطلق فى دور العرض يوم 2 يونيو الجاري، بدور العرض السينمائى، لينضم إلى قائمة أفلام موسم عيد الفطر، حيث طرح القائمون على العمل، البرومو الرسمى، ولاقى قبولا كبيرا من الجمهور، حيث سيطرت عليه المواقف الكوميدية بين ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام على.



ليلي علوي في لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة كل من: ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الإتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين.



ليلي علوي في لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان، هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام، أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات، لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تُفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.