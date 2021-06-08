شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد راغب علامة بمجموعة صور مع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ليلي علوي، على الاحتفال بعيد ميلاد المطرب اللبناني راغب علامة، الذى يوافق اليوم، حيث نشرت مجموعة صور من السهرة التي جمعتهما أمس، مع عدد من النجوم، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.

وظهرت علوي، في الصور التي نشرتها عبر حسابها، وهي تتوسط عدد من النجوم على رأسهم النجمة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، لتكتفي بتعليق "كل سنة وانت طيب"، لتحصد عدد كبير من التعليقات والاعجابات.

واحتفالا بعيد ميلاد راغب علامة، قام مجموعة من النجوم والفنانين بمشاركة الفنان الاحتفال، شاركت المذيعة بوسى شلبي، متابعيها وجمهورها لقطة جديدة ظهرت فيها بلقاء سابق مع النجم اللبناني راغب علامة منذ حوالي 25 سنة، ولحقت البوست، بصورة حديثه جمعتهما مع النجم اللبناني ليكون الفارق بين الصورتين حوالي 25 عاما واكتفت بتعليق "فرق 25 سنة، عشرة عمر جميلة، زمن الفن الجميل".



ليلي علوي وضيوف حفل راغب علامة



ليلي علوي وراغب علامة