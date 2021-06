شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة البريطانية كيرا نايتلى: "تعرضت للتحرش وكل النساء اللاتى اعرفهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة البريطانية كيرا نايتلي عن مدى فداحة التحرش الجنسي، موضحة إن كل امرأة تعرفها وهي نفسها، قد تعرضت لهذا الأمر، سواء عن طريق اللمس أو بأى طريقة اخر.

وقالت في حديثها لمجلة هاربرز بازار: “الوضع محبط للغاية، حرفيًا، لا أعرف أي شخص لم يتعرض للتحرش بطريقة ما، سواء كان يتم بالألفاظ، أو اللمس، أو شخص يقول إنه سيقطع حلقك، أو يلكمك في وجهك، أو أيًا كان".



كيرا نايتلي

وتابعت نايتلي، المعروفة بأدوارها البطولية في فيلم Pirates of the Caribbean و Pride and Prejudice ، إنه بعد مقتل الشابة البريطانية سارة إيفيرارد والتي هزت الراي العام وقتها، بدأت النساء في الحديث عن الاحتياطات التي يتخذنها عند عودتهن إلى المنزل بمفردهن

ووفقا لموقع "CNN" بالإنجليزية، أظهر استطلاع أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المملكة المتحدة أن أكثر من 70٪ من النساء تعرضن للتحرش الجنسي في الأماكن العامة، وبحسب الاستطلاع الذي نُشر في مارس 2021، ارتفع الرقم إلى 97٪ بين النساء بين 18 و 24 عامًا.

في سياق اخر، نقل موقع جاست جيرد تصريحات كيرا نايتلي بطلة فيلم Pirates of the Caribbean البالغة من العمر 35 عامًا حول أنها لم تعد ترغب في القيام بمشاهد غير لائقة مع مخرج رجل.

وأوضحت كيرا أنها لم تعد تشعر بالارتياح وهي تصور وجهة نظر مخرج رجل في المشاهد الجنسية، وأضافت كيرا أنها تفضل تصوير تلك المشاهد مع مخرجة خاصة وأنها أصبحت أم لأبنتين إيدي، 5 سنوات ودليلة عام، مؤكده أنها ليس ضد تصوير تلك المشاهد ولكنها تفضل أن تكون مع مخرجة وليس مخرج.

من أحدث أفلام كيرا نايتلى، فيلم ، Misbehavior، الذى يضم طاقمًا من النجوم بما فى ذلك Gugu Mbatha-Raw و Jessie Buckley و Keeley Hawes و Phyllis Logan و Lesley Manville و Rhys Ifans و Greg Kinnear، والفيلم يتبع قصة حركة تحرير المرأة، التى عطلت مسابقة ملكة جمال العالم فى السبعينيات.